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Захватчики разыскивают детей, которые на оккупированных территориях не ходят в российские школы – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 04:42
Захватчики разыскивают детей, которые на оккупированных территориях не ходят в российские школы – ЦНС
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

С приближением нового учебного года россияне на оккупированных территориях начали разыскивать детей, которых родители отказались отдавать в школы захватчиков.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Перед началом нового учебного года оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы на временно оккупированных территориях.

Оккупанты создали группы коллаборационистов, которые фиксируют и проверяют посещаемость ребенком школы".

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Детали: По информации ЦНС, родителям, которые отказались отдавать своих детей в школы оккупантов, угрожают лишением родительских прав.

"Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом "красную макулатуру" должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а родители также будут лишены прав", – сообщили в Сопротивлении.

Темы: детиоккупацияРосcия
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