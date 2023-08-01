Окупанти безуспішно намагалися відбити свої позиції поблизу Кліщіївки – зведення

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися безуспішно відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки Донецької області.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області".

Деталі: Протягом доби всього відбулось 26 бойових зіткнень. Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.