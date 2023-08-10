Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці, до 8 жовтня.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Відповідно до рішення суду, він має носити електронний браслет, за вимогою має прибувати до слідчого та повинен здати закордонний паспорт.

Передісторія:

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3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Сам нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".

4 серпня Дубінський був на допиті в Державному бюро розслідувань у Києві. За словами джерела УП, нардеп відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману.

5 серпня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського Володимира Колодюка.

9 серпня за матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру Дубінському в службовому підробленні для виїзду за кордон.