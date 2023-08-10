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Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 серпня 2023, 12:49
Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет
Олександр ДУБІНСЬКИЙ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці, до 8 жовтня.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Відповідно до рішення суду, він має носити електронний браслет, за вимогою має прибувати до слідчого та повинен здати закордонний паспорт.

Передісторія:

  • 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. 
  • Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.
  • Сам нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
  • 4 серпня Дубінський був на допиті в Державному бюро розслідувань у Києві. За словами джерела УП, нардеп відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману.
  • 5 серпня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського Володимира Колодюка. 
  • 9 серпня за матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру Дубінському в службовому підробленні для виїзду за кордон.

Теми: Дубінськийсуд
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