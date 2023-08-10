Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці, до 8 жовтня.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Відповідно до рішення суду, він має носити електронний браслет, за вимогою має прибувати до слідчого та повинен здати закордонний паспорт.

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