Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль

Посольство Росії у Швеції у хамському коментарі підтвердило удар по заводу шведської компанії SKF у Луцьку у ніч на 15 серпня, заявивши, що він є легітимною військовою ціллю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву російського посольства

Деталі: Представництво Москви нагадало пропагандистську заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".

Дослівно з заяви: "Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова".

Деталі: Після цього посольство РФ почало прямо погрожувати, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".

"Європейській правді" не вдалось знайти у відкритих джерелах хоча б якогось повідомлення про співпрацю SKF та "Укроборонпрому". Згідно з офіційним повідомленням компанії, її завод у Луцьку виробляє конічні роликопідшипники, "насамперед для важкої цивільної автомобільної промисловості".

Також посольство Росії у своїй заяві промовчало про загибель трьох працівників заводу SKF у Луцьку.

Передісторія: