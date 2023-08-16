Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
Посольство Росії у Швеції у хамському коментарі підтвердило удар по заводу шведської компанії SKF у Луцьку у ніч на 15 серпня, заявивши, що він є легітимною військовою ціллю.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву російського посольства
Деталі: Представництво Москви нагадало пропагандистську заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".
Дослівно з заяви: "Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова".
Деталі: Після цього посольство РФ почало прямо погрожувати, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".
"Європейській правді" не вдалось знайти у відкритих джерелах хоча б якогось повідомлення про співпрацю SKF та "Укроборонпрому". Згідно з офіційним повідомленням компанії, її завод у Луцьку виробляє конічні роликопідшипники, "насамперед для важкої цивільної автомобільної промисловості".
Також посольство Росії у своїй заяві промовчало про загибель трьох працівників заводу SKF у Луцьку.
Передісторія:
- Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по України − ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку (3 людини загинули), по житлових будинках у Львові, по підприємству у Дніпрі (спалахнула пожежа, двоє поранених), вибухи лунали також на Хмельниччині та у місті Сміла Черкаської області.
- Загалом близько 4 години ранку 15 серпня російські окупанти випустили по Україні 28 ракет повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".