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Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
Погибший возле разрушенного завода в Луцке. Фото ГСЧС

Посольство России в Швеции в хамском комментарии подтвердило удар по заводу шведской компании SKF в Луцке в ночь на 15 августа, заявив, что он является легитимной военной целью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление российского посольства

Детали: Представительство Москвы напомнило пропагандистское заявление Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".

Дословно из заявления: "Не улавливаете связи? Тогда поясним: этот завод в Луцке − часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова".

Детали: После этого посольство РФ начало прямо угрожать, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и предприятиям военно-промышленного комплекса, которые работают на них".

"Европейской правде" не удалось найти в открытых источниках хотя бы какого-то сообщения о сотрудничестве SKF и "Укроборонпрома". Согласно официальному сообщению компании, ее завод в Луцке производит конические роликоподшипники, "прежде всего для тяжелой гражданской автомобильной промышленности".

Также посольство России в своем заявлении умолчало о гибели трех работников завода SKF в Луцке.

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Темы: РосcияШвецияЛуцкракетный удар
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