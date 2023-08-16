Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
Посольство России в Швеции в хамском комментарии подтвердило удар по заводу шведской компании SKF в Луцке в ночь на 15 августа, заявив, что он является легитимной военной целью.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление российского посольства
Детали: Представительство Москвы напомнило пропагандистское заявление Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".
Дословно из заявления: "Не улавливаете связи? Тогда поясним: этот завод в Луцке − часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова".
Детали: После этого посольство РФ начало прямо угрожать, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и предприятиям военно-промышленного комплекса, которые работают на них".
"Европейской правде" не удалось найти в открытых источниках хотя бы какого-то сообщения о сотрудничестве SKF и "Укроборонпрома". Согласно официальному сообщению компании, ее завод в Луцке производит конические роликоподшипники, "прежде всего для тяжелой гражданской автомобильной промышленности".
Также посольство России в своем заявлении умолчало о гибели трех работников завода SKF в Луцке.
Предыстория:
- Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.
- Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".