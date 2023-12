ДСНС показала наслідки російського ракетного удару по Луцьку: 3 загиблих

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по місту Луцьк Волинської області, де загинули 3 людей.

Джерело: ДСНС у Telegram, мер міста Ігор Поліщук у Telegram

Дослівно служба: "На Волині рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Уранці 15 серпня під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих".

Деталі: Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу та розібрали завали знищеної будівлі.

Every saved life is our victory!



In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9