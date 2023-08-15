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ДСНС показала наслідки російського ракетного удару по Луцьку: 3 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 15 серпня 2023, 11:59
ДСНС показала наслідки російського ракетного удару по Луцьку: 3 загиблих
Фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по місту Луцьк Волинської області, де загинули 3 людей.

Джерело: ДСНС у Telegram, мер міста Ігор Поліщук у Telegram

Дослівно служба: "На Волині рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Уранці 15 серпня під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство у Луцьку. В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих". 

 
фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу та розібрали завали знищеної будівлі. 

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фото ДСНС

На місці події працювали 34 ДСНСники та 11 одиниць техніки. 

 
Фото ДСНС

Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що з міського бюджету кожній сім‘ї людей, які загинули під час ранішньої атаки, виплатять по 200 тис грн. Також він пообіцяв, що місто візьме на себе всі витрати по похованню загиблих, а постраждалим повністю оплатять лікування і подальшу реабілітацію.

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Раніше Поліщук повідомляв, що під час атаки постраждали 3 людини.

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Передісторія:

Теми: Волинська областьЛуцькракетний ударжертви
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