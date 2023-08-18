Окупанти заборонили використовувати безпілотники на лівому березі Херсонщини

З 10 серпня окупаційна влада заборонила жителям захопленої частини Херсонської області використовувати будь-які безпілотні літальні апарати.

Джерело: опублікований РИА Новости "указ" ставленика Кремля Володимира Сальдо, який називає себе тимчасовим виконувачем обов'язків "губернатора" Херсонської області

Деталі: Сальдо "з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території Херсонської області" заборонив використання всіх типів безпілотних повітряних апаратів на території області з 10 серпня 2023 року і до "особливого розпорядження".

Використовувати безпілотники дозволено тільки окупаційним органам і організаціям – і то потрібне рішення "оперативної групи".

Цьому передувало: Ще торік, у часи звільнення Херсона українськими бійцями, окупанти заборонили цивільним використовувати човни на Дніпрі.

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