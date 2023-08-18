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Окупанти заборонили використовувати безпілотники на лівому березі Херсонщини

Олена РощінаП'ятниця, 18 серпня 2023, 18:30
Окупанти заборонили використовувати безпілотники на лівому березі Херсонщини
Володимир Сальдо, скриншот із відео в соцмережах

З 10 серпня окупаційна влада заборонила жителям захопленої частини Херсонської області використовувати будь-які безпілотні літальні апарати.

Джерело: опублікований РИА Новости "указ" ставленика Кремля Володимира Сальдо, який називає себе тимчасовим виконувачем обов'язків "губернатора" Херсонської області

Деталі: Сальдо "з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території Херсонської області" заборонив використання всіх типів безпілотних повітряних апаратів на території області з 10 серпня 2023 року і до "особливого розпорядження".

Використовувати безпілотники дозволено тільки окупаційним органам і організаціям – і то потрібне рішення "оперативної групи".

Цьому передувало: Ще торік, у часи звільнення Херсона українськими бійцями, окупанти заборонили цивільним використовувати човни на Дніпрі.

Передісторія:

  • І Росія, і Україна активно використовують у війні безпілотники для розвідки та завдання ударів. Зокрема, українські захисники скеровують дрони на окуповані та російські території, тож в РФ активізують ППО.
  • Збройні сили України почали використовувати морські надводні дрони (безпілотники) для атаки на Кримський міст, російські кораблі й танкери
  • Голова Служби безпеки України Василь Малюк назвав такі спецоперації повністю законними і порадив російським військам покинути територіальні води й територію України.
  • СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", а Василь Малюк розповів, що їх створюють на одному з підземних виробництв в Україні. 
  • Російська армія вчить своїх військовослужбовців відбивати атаки морських дронів та протидіяти диверсантам у Чорному й Азовському морях, інформує Military Media Center.

Теми: Херсонська областьбезпілотникиокупаціявійна
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