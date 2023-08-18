Окупанти заборонили використовувати безпілотники на лівому березі Херсонщини
З 10 серпня окупаційна влада заборонила жителям захопленої частини Херсонської області використовувати будь-які безпілотні літальні апарати.
Джерело: опублікований РИА Новости "указ" ставленика Кремля Володимира Сальдо, який називає себе тимчасовим виконувачем обов'язків "губернатора" Херсонської області
Деталі: Сальдо "з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території Херсонської області" заборонив використання всіх типів безпілотних повітряних апаратів на території області з 10 серпня 2023 року і до "особливого розпорядження".
Використовувати безпілотники дозволено тільки окупаційним органам і організаціям – і то потрібне рішення "оперативної групи".
Цьому передувало: Ще торік, у часи звільнення Херсона українськими бійцями, окупанти заборонили цивільним використовувати човни на Дніпрі.
Передісторія:
- І Росія, і Україна активно використовують у війні безпілотники для розвідки та завдання ударів. Зокрема, українські захисники скеровують дрони на окуповані та російські території, тож в РФ активізують ППО.
- Збройні сили України почали використовувати морські надводні дрони (безпілотники) для атаки на Кримський міст, російські кораблі й танкери.
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк назвав такі спецоперації повністю законними і порадив російським військам покинути територіальні води й територію України.
- СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", а Василь Малюк розповів, що їх створюють на одному з підземних виробництв в Україні.
- Російська армія вчить своїх військовослужбовців відбивати атаки морських дронів та протидіяти диверсантам у Чорному й Азовському морях, інформує Military Media Center.