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Оккупанты запретили использовать беспилотники на левом берегу Херсонщины

Елена РощинаПятница, 18 августа 2023, 18:30
Оккупанты запретили использовать беспилотники на левом берегу Херсонщины
Владимир Сальдо, скриншот из видео в соцсетях

С 10 августа оккупационные власти запретили жителям захваченной части  Херсонской области использовать какие бы то ни было беспилотные летательные аппараты. 

Источник: опубликованный РИА Новости "указ" ставленник Кремля Владимира Сальдо, который называет себя временно исполняющим обязанности "губернатора" Херсонской области

Детали: Сальдо "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Херсонской области" запретил использование всех типов беспилотных воздушных аппаратов на территории области с 10 августа 2023 года и до "особого распоряжения".

Использовать беспилотники разрешено только оккупационным органам и организациям – и то нужно решение "оперативной группы".

Этому предшествовало: Еще в прошлом году, во времена освобождения Херсона украинскими бойцами, оккупанты запретили гражданским использовать лодки на Днепре.

Предыстория:

  • И Россия, и Украина активно используют в войне беспилотники для разведки и нанесения ударов. В частности, украинские защитники направляют дроны на оккупированные и российские территории, поэтому в РФ активизируют ПВО.
  • Вооруженные силы Украины начали использовать морские надводные дроны (беспилотники) для атаки на Крымский мост, российские корабли и танкеры.
  • Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал такие спецоперации полностью законными и посоветовал российским войскам покинуть территориальные воды и территорию Украины.
  • СБУ показала, как выглядят надводные дроны "Морской малыш", а Василий Малюк рассказал, что их создают на одном из подземных производств в Украине.
  • Российская армия учит своих военнослужащих отражать атаки морских дронов и противодействовать диверсантам в Черном и Азовском морях, информирует Military Media Center.

Темы: Херсонская областьбеспилотникиоккупациявойна
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