Оккупанты запретили использовать беспилотники на левом берегу Херсонщины
С 10 августа оккупационные власти запретили жителям захваченной части Херсонской области использовать какие бы то ни было беспилотные летательные аппараты.
Источник: опубликованный РИА Новости "указ" ставленник Кремля Владимира Сальдо, который называет себя временно исполняющим обязанности "губернатора" Херсонской области
Детали: Сальдо "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Херсонской области" запретил использование всех типов беспилотных воздушных аппаратов на территории области с 10 августа 2023 года и до "особого распоряжения".
Использовать беспилотники разрешено только оккупационным органам и организациям – и то нужно решение "оперативной группы".
Этому предшествовало: Еще в прошлом году, во времена освобождения Херсона украинскими бойцами, оккупанты запретили гражданским использовать лодки на Днепре.
Предыстория:
- И Россия, и Украина активно используют в войне беспилотники для разведки и нанесения ударов. В частности, украинские защитники направляют дроны на оккупированные и российские территории, поэтому в РФ активизируют ПВО.
- Вооруженные силы Украины начали использовать морские надводные дроны (беспилотники) для атаки на Крымский мост, российские корабли и танкеры.
- Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал такие спецоперации полностью законными и посоветовал российским войскам покинуть территориальные воды и территорию Украины.
- СБУ показала, как выглядят надводные дроны "Морской малыш", а Василий Малюк рассказал, что их создают на одном из подземных производств в Украине.
- Российская армия учит своих военнослужащих отражать атаки морских дронов и противодействовать диверсантам в Черном и Азовском морях, информирует Military Media Center.