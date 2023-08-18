Оккупанты запретили использовать беспилотники на левом берегу Херсонщины

Владимир Сальдо, скриншот из видео в соцсетях

С 10 августа оккупационные власти запретили жителям захваченной части Херсонской области использовать какие бы то ни было беспилотные летательные аппараты.

Источник: опубликованный РИА Новости "указ" ставленник Кремля Владимира Сальдо, который называет себя временно исполняющим обязанности "губернатора" Херсонской области

Детали: Сальдо "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Херсонской области" запретил использование всех типов беспилотных воздушных аппаратов на территории области с 10 августа 2023 года и до "особого распоряжения".

Использовать беспилотники разрешено только оккупационным органам и организациям – и то нужно решение "оперативной группы".

Этому предшествовало: Еще в прошлом году, во времена освобождения Херсона украинскими бойцами, оккупанты запретили гражданским использовать лодки на Днепре.

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