Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 200 вибухів
Протягом 1 серпня російські окупанти здійснили 27 обстрілів Сумської області, зафіксовано 200 вибухів, обстріляно 22 населених пункти у 7 громадах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (6 вибухів), била артилерія (12 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.
По Білопільській громаді "працювали" міномет (30 вибухів), РСЗВ (47 вибухів), артилерія (2 вибухи).
По Есманській громаді бив міномет (34 вибухи), з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (НУРС). Внаслідок обстрілів пошкоджено складське приміщення приватного підприємства і трактор.
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).
По Середино-Будській громаді били гранатомет (4 вибухи) і міномет (5 вибухів). Пошкоджено приватний будинок.
По Великописарівській громаді "працювали" міномет (4 вибухи), артилерія (13 вибухів), гранатомет (20 вибухів).
Хотінську громаду обстрілював міномет (8 вибухів).