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Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 200 вибухів

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 04:45
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 200 вибухів
РУЙНУВАННЯ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом 1 серпня російські окупанти здійснили 27 обстрілів Сумської області, зафіксовано 200 вибухів, обстріляно 22 населених пункти у 7 громадах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (6 вибухів), била артилерія (12 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

По Білопільській громаді "працювали" міномет (30 вибухів), РСЗВ (47 вибухів), артилерія (2 вибухи).

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По Есманській громаді бив міномет (34 вибухи), з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (НУРС). Внаслідок обстрілів пошкоджено складське приміщення приватного підприємства і трактор.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).

По Середино-Будській громаді били гранатомет (4 вибухи) і міномет (5 вибухів). Пошкоджено приватний будинок.

ВІДЕО ДНЯ

По Великописарівській громаді "працювали" міномет (4 вибухи), артилерія (13 вибухів), гранатомет (20 вибухів).

Хотінську громаду обстрілював міномет (8 вибухів).

Теми: обстрілСумська областьРосія
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