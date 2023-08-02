Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікопольщину
Середа, 2 серпня 2023, 07:52
Російські окупанти вночі 2 серпня тричі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив близько півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду".
Деталі: За словами голови ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих, наслідки ворожих атак встановлюються.
На решті території Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.