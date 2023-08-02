Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікопольщину

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 07:52
Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікопольщину
Руйнування у НІКОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Російські окупанти вночі 2 серпня тричі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив близько півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду".

Деталі: За словами голови ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих, наслідки ворожих атак встановлюються.

На решті території Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росія атакувала "Шахедами" Дніпропетровщину, уламки спричинили пожежу
У центрі Кам’янського прибрали бюст Брежнєва
Росіяни вночі гатили по громадах Дніпропетровщини, атакував "Шахедом"
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: