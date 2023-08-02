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Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікопольщину

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 07:52
Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікопольщину
Руйнування у НІКОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Російські окупанти вночі 2 серпня тричі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив близько півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду".

Деталі: За словами голови ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих, наслідки ворожих атак встановлюються.

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На решті території Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілРосія
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