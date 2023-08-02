Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікопольщину

Руйнування у НІКОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Російські окупанти вночі 2 серпня тричі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив близько півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду".

Деталі: За словами голови ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих, наслідки ворожих атак встановлюються.

На решті території Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.