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Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 07:52
Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район
Разрушения в Никопольском районе. Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Российские оккупанты ночью 2 августа трижды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В течение ночи агрессор трижды обстреливал Никопольский район. Бил из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Терроризировал Никополь и Покровскую громаду".

Детали: По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших, последствия вражеских атак устанавливаются.

На остальной территории Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Темы: Днепропетровская областьобстрелРосcия
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