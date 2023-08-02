Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район
Среда, 2 августа 2023, 07:52
Российские оккупанты ночью 2 августа трижды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "В течение ночи агрессор трижды обстреливал Никопольский район. Бил из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Терроризировал Никополь и Покровскую громаду".
Детали: По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших, последствия вражеских атак устанавливаются.
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На остальной территории Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
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