Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район

Российские оккупанты ночью 2 августа трижды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В течение ночи агрессор трижды обстреливал Никопольский район. Бил из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Терроризировал Никополь и Покровскую громаду".

Детали: По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших, последствия вражеских атак устанавливаются.

На остальной территории Днепропетровской области ночь прошла спокойно.