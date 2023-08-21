Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 21:48
Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі
Євгеній Пригожин в Африці, скриншот з відео

Засновник російської "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин записав відеозвернення начебто з Африки, де він воює "за справедливість і щастя" африканських народів.

Джерело: відео в телеграм-каналі "Разгрузка Вагнера", який пов'язаний з "ПВК"

Деталі: У відеозверненні Пригожин зауважив, що температура повітря там, де він перебуває, +50.

Пряма мова: "Все як ми любимо. "ПВК Вагнер" проводить РПД (розвідувально-пошукові дії). Робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку - ще більш вільною. Справедливість і щастя для африканських народів. Кошмаримо ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів".

Реклама:

Передісторія: 

  • Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в районі Бахмута, але наприкінці весни пішла в польові табори.
  • 24 червня "ПВК Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
  • У Білорусі Пригожин начебто виступив перед найманцями "ПВК Вагнер" і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

Теми: ПригожинВагнерАфрика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Пригожин
У спецслужбах РФ закликають Путіна звільнити Шойгу і оголосити мобілізацію – ЗМІ
У Білорусі зареєстрували "Групу Вагнера" як освітню організацію
"Ми ніколи не повинні брехати випадково, тільки навмисно". Як хитрість і розум допомагають виграти війну
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: