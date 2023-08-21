Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі
Понеділок, 21 серпня 2023, 21:48
Засновник російської "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин записав відеозвернення начебто з Африки, де він воює "за справедливість і щастя" африканських народів.
Джерело: відео в телеграм-каналі "Разгрузка Вагнера", який пов'язаний з "ПВК"
Деталі: У відеозверненні Пригожин зауважив, що температура повітря там, де він перебуває, +50.
Пряма мова: "Все як ми любимо. "ПВК Вагнер" проводить РПД (розвідувально-пошукові дії). Робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку - ще більш вільною. Справедливість і щастя для африканських народів. Кошмаримо ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів".
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Передісторія:
- Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в районі Бахмута, але наприкінці весни пішла в польові табори.
- 24 червня "ПВК Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
- У Білорусі Пригожин начебто виступив перед найманцями "ПВК Вагнер" і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.