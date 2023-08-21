Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі

Євгеній Пригожин в Африці, скриншот з відео

Засновник російської "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин записав відеозвернення начебто з Африки, де він воює "за справедливість і щастя" африканських народів.

Джерело: відео в телеграм-каналі "Разгрузка Вагнера", який пов'язаний з "ПВК"

Деталі: У відеозверненні Пригожин зауважив, що температура повітря там, де він перебуває, +50.

Пряма мова: "Все як ми любимо. "ПВК Вагнер" проводить РПД (розвідувально-пошукові дії). Робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку - ще більш вільною. Справедливість і щастя для африканських народів. Кошмаримо ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів".

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