Пригожин заявил, что он в Африке: записал видео из пустыни

Основатель российской "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение якобы из Африки, где он воюет "за справедливость и счастье" африканских народов.

Источник: видео в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера", который связан с "ЧВК"

Детали: В видеообращении Пригожин отметил, что температура воздуха там, где он находится, +50.

Прямая речь: "Все как мы любим. "ЧВК Вагнер" проводит РПД (разведывательно-поисковые действия). Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку – еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов".

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