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Пригожин заявил, что он в Африке: записал видео из пустыни

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 21:48
Пригожин заявил, что он в Африке: записал видео из пустыни
Евгений Пригожин в Африке, скриншот из видео

Основатель российской "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение якобы из Африки, где он воюет "за справедливость и счастье" африканских народов.

Источник: видео в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера", который связан с "ЧВК"

Детали: В видеообращении Пригожин отметил, что температура воздуха там, где он находится, +50.

Прямая речь: "Все как мы любим. "ЧВК Вагнер" проводит РПД (разведывательно-поисковые действия). Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку – еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов".

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Предыстория: 

  • Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в районе Бахмута, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
  • 24 июня "ЧВК Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".
  • В Беларуси Пригожин якобы выступил перед наемниками "ЧВК Вагнер" и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.

Темы: ПригожинВагнерАфрика
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