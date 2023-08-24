У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ
У британських військових колах вважають найімовірнішою версією, що за падінням літака засновника групи найманців "Вагнер" Євгенія Пригожина стоїть служба безпеки Російської Федерації.
Джерело: російська служба "Бі-Бі-Сі"
Деталі: Кореспондент "Бі-Бі-Сі" з питань безпеки Френк Гарднер поговорив із джерелами в британських військових колах. Вони вважають найімовірнішою версію про те, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала Федеральна служба безпеки.
Співробітники ФСБ повністю лояльні до Путіна і при цьому їм підпорядковується прикордонна служба, вказують джерела.
На їхню думку, метою цієї акції, ймовірно, було посилення позицій міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова, – "і ця мета в найближчій перспективі була досягнута".
Передісторія:
- Катастрофа одного з літаків Пригожина (Embraer Legacy 600) сталася 23 серпня в селі Куженкіне у Тверській області РФ. Літак летів із Москви до Санкт-Петербурга. Загинули 10 осіб (7 пасажирів, 2 пілоти і борпровідниця). Згідно зі списками пасажирів, на борту був Євгеній Пригожин і керівництво групи "Вагнер".
- Вранці 24 серпня тіла всіх 10 загиблих під час аварії літака вивезли в машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня).
- Президент США Джо Байден припустив, що президент Росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області РФ.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".