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У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 13:41
У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ
Літак Пригожина впав, фото РИА Новости

У британських військових колах вважають найімовірнішою версією, що за падінням літака засновника групи найманців "Вагнер" Євгенія Пригожина стоїть служба безпеки Російської Федерації. 

Джерело: російська служба "Бі-Бі-Сі"

Деталі: Кореспондент "Бі-Бі-Сі" з питань безпеки Френк Гарднер поговорив із джерелами в британських військових колах. Вони вважають найімовірнішою версію про те, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала Федеральна служба безпеки.

Співробітники ФСБ повністю лояльні до Путіна і при цьому їм підпорядковується прикордонна служба, вказують джерела.

На їхню думку, метою цієї акції, ймовірно, було посилення позицій міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова, – "і ця мета в найближчій перспективі була досягнута".

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Теми: ПригожинВагнерФСБРосія
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