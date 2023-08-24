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В Британии считают, что катастрофу с Пригожиным подстроила ФСБ

Елена РощинаЧетверг, 24 августа 2023, 13:41
В Британии считают, что катастрофу с Пригожиным подстроила ФСБ
Самолет Пригожина упал, фото РИА Новости

В британских военных кругах считают наиболее вероятной версией, что за падением самолета основателя группы наемников "Вагнер" Евгения Пригожина стоит служба безопасности Российской Федерации. 

Источник: русская служба "Би-Би-Си"

Детали: Корреспондент "Би-Би-Си" по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер поговорил с источниками в британских военных кругах. Они считают наиболее вероятной версию о том, что катастрофу с Пригожиным подстроила Федеральная служба безопасности.

Сотрудники ФСБ полностью лояльны Путину и при этом им подчиняется пограничная служба, указывают источники.

По их мнению, целью этой акции, вероятно, было усиление позиций министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, – "и эта цель в ближайшей перспективе была достигнута".

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Темы: ПригожинВагнерФСБРосcия
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