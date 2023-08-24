В Британии считают, что катастрофу с Пригожиным подстроила ФСБ
В британских военных кругах считают наиболее вероятной версией, что за падением самолета основателя группы наемников "Вагнер" Евгения Пригожина стоит служба безопасности Российской Федерации.
Источник: русская служба "Би-Би-Си"
Детали: Корреспондент "Би-Би-Си" по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер поговорил с источниками в британских военных кругах. Они считают наиболее вероятной версию о том, что катастрофу с Пригожиным подстроила Федеральная служба безопасности.
Сотрудники ФСБ полностью лояльны Путину и при этом им подчиняется пограничная служба, указывают источники.
По их мнению, целью этой акции, вероятно, было усиление позиций министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, – "и эта цель в ближайшей перспективе была достигнута".
Предыстория:
- Катастрофа одного из самолетов Пригожина (Embraer Legacy 600) произошла 23 августа в селе Куженкино в Тверской области РФ. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек (7 пассажиров, 2 пилота и борпроводница). Согласно спискам пассажиров, на борту был Евгений Пригожин и руководство группы "Вагнер".
- Утром 24 августа тела всех 10 погибших при крушении самолета вывезли в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня).
- Президент США Джо Байден допустил, что президент России Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области РФ.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".