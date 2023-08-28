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У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 16:35
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом Джусом
Андрій Пільщиков "Джус". фото Повітряних сил

29 серпня у Києві прощатимуться із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який трагічно загинув в авіатрощі на Житомирщині.

Джерело: дівчина пілота Меланія Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Попрощатися з Джусом та підтримати його маму і близьких можна буде завтра, об 11:00, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у місті Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5".

Деталі: Також Меланія оприлюднила фото імпровізованого меморіалу біля муралу "Привид Києва" у столиці. Небайдужі несуть туди квіти і свічки.

Передісторія:

  • 26 серпня стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
  • Авіакатастрофу розслідує ДБР.
  • Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.
  • У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Довідково: Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "Juice", 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".

Пільщиков активно виступав у західних медіа, та лобіював надання Україні сучасних винищувачів F-16.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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