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Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, поцілив у навчальні заклади

Ольга Глущенко Четвер, 3 серпня 2023, 07:45
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, поцілив у навчальні заклади
наслідки обстрілу, фото з телеграм Лисака

Вночі ворог вдарив по двох громадах Дніпропетровщини, пошкоджено освітні заклади, лінія електропередач, приватні будинки.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Одразу два райони Дніпропетровщини тероризував вночі ворог. Нікопольський та Синельниківський".

Деталі: У Нікопольському – двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію, випустив понад півтора десятка снарядів.

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Внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще – одну зі шкіл. У ній вибиті вікна та понівечило стіни.

По освітньому закладу агресор вдарив і у Покровській громаді Синельниківського району. Він частково зруйнований.

Лисак додав, що місцеві жителі не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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