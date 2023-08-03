Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, поцілив у навчальні заклади
Вночі ворог вдарив по двох громадах Дніпропетровщини, пошкоджено освітні заклади, лінія електропередач, приватні будинки.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Одразу два райони Дніпропетровщини тероризував вночі ворог. Нікопольський та Синельниківський".
Деталі: У Нікопольському – двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію, випустив понад півтора десятка снарядів.
Внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще – одну зі шкіл. У ній вибиті вікна та понівечило стіни.
По освітньому закладу агресор вдарив і у Покровській громаді Синельниківського району. Він частково зруйнований.
Лисак додав, що місцеві жителі не постраждали.