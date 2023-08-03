У Росії оштрафували жінку за сумку з написом про смерть Путіна, яка краще сексу
Четвер, 3 серпня 2023, 16:43
В російському Краснодарі суд оштрафував на 30 тисяч рублів 21-річну дівчину за публікацію фото сумки, на якій був напис "Sex is cool but putin`s death better".
Джерело: російське видання "Медіазона"
Деталі: Дівчина отримала штраф за статтею про "дискредитацію" дій російських військових в Україні.
Дослівно: "За словами Олександри, у матеріалах справи про "дискредитацію" є п'ять скріншотів з її інстаграма зі 180 підписниками, серед яких фото сумки з написом "Ні війні" та аналогічного графіті, знімок стікера з написом "Мир", скріншот зі сторіс та фото бавовняної сумки з написом "Sex is cool but putin`s death better" ("Секс - це круто, але смерть Путіна краща")".
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