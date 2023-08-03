Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії оштрафували жінку за сумку з написом про смерть Путіна, яка краще сексу

Олександр ШумілінЧетвер, 3 серпня 2023, 16:43
У Росії оштрафували жінку за сумку з написом про смерть Путіна, яка краще сексу
Фото: медіазона

В російському Краснодарі суд оштрафував на 30 тисяч рублів 21-річну дівчину за публікацію фото сумки, на якій був напис "Sex is cool but putin`s death better".

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Дівчина отримала штраф за статтею про "дискредитацію" дій російських військових в Україні.

Дослівно: "За словами Олександри, у матеріалах справи про "дискредитацію" є п'ять скріншотів з її інстаграма зі 180 підписниками, серед яких фото сумки з написом "Ні війні" та аналогічного графіті, знімок стікера з написом "Мир", скріншот зі сторіс та фото бавовняної сумки з написом "Sex is cool but putin`s death better" ("Секс - це круто, але смерть Путіна краща")".

Теми: Росіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Росія
Медведєв каже, що з початку року до армії РФ вже набрали більше 230 тисяч контрактників
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
У Румунії слідкують за обстрілами РФ біля своїх кордонів, але поки загрози не побачили
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: