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У Росії оштрафували жінку за сумку з написом про смерть Путіна, яка краще сексу

Олександр ШумілінЧетвер, 3 серпня 2023, 16:43
У Росії оштрафували жінку за сумку з написом про смерть Путіна, яка краще сексу
Фото: медіазона

В російському Краснодарі суд оштрафував на 30 тисяч рублів 21-річну дівчину за публікацію фото сумки, на якій був напис "Sex is cool but putin`s death better".

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Дівчина отримала штраф за статтею про "дискредитацію" дій російських військових в Україні.

Дослівно: "За словами Олександри, у матеріалах справи про "дискредитацію" є п'ять скріншотів з її інстаграма зі 180 підписниками, серед яких фото сумки з написом "Ні війні" та аналогічного графіті, знімок стікера з написом "Мир", скріншот зі сторіс та фото бавовняної сумки з написом "Sex is cool but putin`s death better" ("Секс - це круто, але смерть Путіна краща")".

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Теми: Росіяпропаганда
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