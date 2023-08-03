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В России оштрафовали женщину за сумку с надписью о смерти Путина, которая лучше секса

Александр ШумилинЧетверг, 3 августа 2023, 16:43
В России оштрафовали женщину за сумку с надписью о смерти Путина, которая лучше секса
Фото: медиазона

В российском Краснодаре суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 21-летнюю девушку за публикацию фото сумки, на которой была надпись "Sex is cool but putin`s death better".

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: Девушка получила штраф по статье о "дискредитации" действий российских военных в Украине.

Дословно: "По словам Александры, в материалах дела о "дискредитации" есть пять скриншотов из ее инстаграма с 180 подписчиками, среди который фото сумки с надписью "Нет войне" и аналогичного граффити, снимок стикера с надписью "Мир", скриншот из сторис и фото хлопковой сумки с надписью "Sex is cool but putin`s death better" ("Секс — это круто, но смерть Путина лучше")".

Темы: Росcияпропаганда
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