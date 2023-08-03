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Зеленський про результати перевірки військкомів: Є багато огидних зловживань

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 22:15
Зеленський про результати перевірки військкомів: Є багато огидних зловживань
Зеленський. фото ОП

Перевірки українських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки виявляють багато зловживань.

Джерело: вечірнє звернення глави держави Володимира Зеленського 3 серпня

Пряма мова: "Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, будуть представлені суспільству та розслідувані у межах кримінальних проваджень.

Висновок очевидний - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень.

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У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм".

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Теми: корупціяарміяЗеленський
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