Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про результати перевірки військкомів: Є багато огидних зловживань

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 22:15
Зеленський про результати перевірки військкомів: Є багато огидних зловживань
Зеленський. фото ОП

Перевірки українських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки виявляють багато зловживань.

Джерело: вечірнє звернення глави держави Володимира Зеленського 3 серпня

Пряма мова: "Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, будуть представлені суспільству та розслідувані у межах кримінальних проваджень.

Висновок очевидний - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень.

У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм".

Теми: корупціяарміяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
корупція
На Закарпатті викрили військкома з документами РФ, якому підлеглі зводили будинок
Суд знову відсторонив від посади Павелка
Ми не бидло
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: