Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений

Проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки выявляют много злоупотреблений.

Источник: вечернее обращение главы государства Владимира Зеленского 3 августа

Прямая речь: "Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкоматов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств.

Вывод очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений.

В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им".