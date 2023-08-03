Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 августа 2023, 22:15
Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений
Зеленский. фото ОП

Проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки выявляют много злоупотреблений.

Источник: вечернее обращение главы государства Владимира Зеленского 3 августа

Прямая речь: "Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкоматов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств.

Вывод очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений.

Реклама:

В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: коррупцияармияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
коррупция
На Закарпатье разоблачили военкома с документами РФ, которому подчиненные возводили дом
Суд снова отстранил от должности Павелко
Мы не быдло
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: