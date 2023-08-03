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Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 августа 2023, 22:15
Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений
Зеленский. фото ОП

Проверки украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки выявляют много злоупотреблений.

Источник: вечернее обращение главы государства Владимира Зеленского 3 августа

Прямая речь: "Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов - проверка военкоматов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств.

Вывод очевиден - в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений.

В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им".

Темы: коррупцияармияЗеленский
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