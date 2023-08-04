Враг атаковал 18 населенных пунктов Сумщины, 165 взрывов за сутки

В течение прошлого дня было совершено 27 вражеских обстрелов Сумской области, зафиксировано 165 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По данным ОВА, обстреляно 18 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Краснопольской, Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Новослободской, Великописаревской.

В Белопольской громаде был минометный, 15 взрывов, артиллерийский, 37 взрывов, гранатометный (17 взрывов) обстрелы.

По Эсманской громаде враг выпустил 5 пулеметных очередей и совершил минометный обстрел, 11 взрывов.

В Дружбовской громаде было 3 взрыва в результате обстрела из гранатомета.

Великописаревскую громаду россияне обстреливали из гранатомета, 27 взрывов, артиллерии, 6 взрывов.

В Новослободской общине зафиксировано 4 взрыва из-за артиллерийского обстрела.

По Хотинской громаде враг бил из артиллерии, миномета, обстреливал из танка. Всего – 7 взрывов.

В Миропольской общине был минометный обстрел, 7 взрывов.

В Юнаковской громаде – артиллерийский обстрел, 5 взрывов.

По Краснопольской громаде россияне ударили из минометов и артиллерии, 26 взрывов.