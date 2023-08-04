Враг атаковал 18 населенных пунктов Сумщины, 165 взрывов за сутки
В течение прошлого дня было совершено 27 вражеских обстрелов Сумской области, зафиксировано 165 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: По данным ОВА, обстреляно 18 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Краснопольской, Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Новослободской, Великописаревской.
В Белопольской громаде был минометный, 15 взрывов, артиллерийский, 37 взрывов, гранатометный (17 взрывов) обстрелы.
По Эсманской громаде враг выпустил 5 пулеметных очередей и совершил минометный обстрел, 11 взрывов.
В Дружбовской громаде было 3 взрыва в результате обстрела из гранатомета.
Великописаревскую громаду россияне обстреливали из гранатомета, 27 взрывов, артиллерии, 6 взрывов.
В Новослободской общине зафиксировано 4 взрыва из-за артиллерийского обстрела.
По Хотинской громаде враг бил из артиллерии, миномета, обстреливал из танка. Всего – 7 взрывов.
В Миропольской общине был минометный обстрел, 7 взрывов.
В Юнаковской громаде – артиллерийский обстрел, 5 взрывов.
По Краснопольской громаде россияне ударили из минометов и артиллерии, 26 взрывов.