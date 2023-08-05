Данілов: Серпень став особливо вдалим для полювання українських дронів. Далі – більше!

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов каже, що російські цілі – це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому ринку.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики.

Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат.

Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння".

Деталі: На думку Данілова, український ВПК стане одним із основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування.

Передісторія: