Данілов: Серпень став особливо вдалим для полювання українських дронів. Далі – більше!
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов каже, що російські цілі – це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому ринку.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова: "З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики.
Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат.
Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння".
Деталі: На думку Данілова, український ВПК стане одним із основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування.
Передісторія:
- Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG". За даними джерел, за цим стоїть СБУ та ВМС України.
- Служба безпеки провела також спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".
- Голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ та порадив їм покинути територіальні води України, аби уникнути наступних вибухів.
- Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо спецоперації відомства в бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк і подякував СБУ.