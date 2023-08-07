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Російська авіація на фронті не дає вирішального оперативного ефекту − Британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 10:09
Російська авіація на фронті не дає вирішального оперативного ефекту − Британська розвідка
Російський ударний вертоліт Ка-52. Фото m24.ru

Російські Повітряно-космічні сили продовжують витрачати значні ресурси на підтримку наземних операцій у війні проти України, але без вирішальних оперативних ефектів, констатує Британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну від 7 серпня

Деталі: За даними розвідки, протягом літа тактична бойова авіація РФ зазвичай здійснювала понад 100 вильотів на день, але переважно над територією, що контролюється РФ, – через загрозу від української ППО.

Росія намагалася подолати цю проблему, все частіше використовуючи базові бомби вільного падіння із насадками, які збільшують дальність польоту.

Зазначається, що російські літаки можуть випускати такі бомби за багато кілометрів від цілі, але "їм ще належить продемонструвати стабільну точність". 

Розвідка нагадує, що з початком українських контрнаступальних дій у червні 2023 року ефективними були російські ударні гелікоптери. Водночас аналітики додають, що в останні тижні Росія, схоже, менш спроможна забезпечити ефективні тактичні повітряні сили на півдні України.  

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Теми: Росіявійнаавіа
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