Російська авіація на фронті не дає вирішального оперативного ефекту − Британська розвідка

Російські Повітряно-космічні сили продовжують витрачати значні ресурси на підтримку наземних операцій у війні проти України, але без вирішальних оперативних ефектів, констатує Британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну від 7 серпня

Деталі: За даними розвідки, протягом літа тактична бойова авіація РФ зазвичай здійснювала понад 100 вильотів на день, але переважно над територією, що контролюється РФ, – через загрозу від української ППО.

Росія намагалася подолати цю проблему, все частіше використовуючи базові бомби вільного падіння із насадками, які збільшують дальність польоту.

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Зазначається, що російські літаки можуть випускати такі бомби за багато кілометрів від цілі, але "їм ще належить продемонструвати стабільну точність".

Розвідка нагадує, що з початком українських контрнаступальних дій у червні 2023 року ефективними були російські ударні гелікоптери. Водночас аналітики додають, що в останні тижні Росія, схоже, менш спроможна забезпечити ефективні тактичні повітряні сили на півдні України.

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