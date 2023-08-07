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Росіяни влучили в будинок на Харківщині – двоє загиблих і троє поранених

Олена РощінаПонеділок, 7 серпня 2023, 10:47
Росіяни влучили в будинок на Харківщині – двоє загиблих і троє поранених
Село Кучерівка на Google Maps

Російські військові обстріляли село Кучерівка в Харківській області, внаслідок влучання у будинок дві людини загинули і троє були поранені. 

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Єрмака: "Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району, влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей".

Деталі: За даними голови обласної адміністрації Синєгубова, на Куп'янському напрямку тривають бої: "Минулої доби наші військові дали відсіч спробі ворога піти в наступ східніше Петропавлівки. Окупанти відступили з втратами".

У неділю 6 серпня внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік.

У с. Кучерівка Куп'янського району були пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа.

У с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. 

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа. 

Крім того, внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Через ранковий удар по Харкову ракетою С-300 в неділю було пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Без постраждалих.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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