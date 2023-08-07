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Представник Китаю був активним в Джидді, Україна очікує долучення Сі Цзіньпіна до мирного саміту – ОП

Роман Романюк, Олександр ШумілінПонеділок, 7 серпня 2023, 17:10
Представник Китаю був активним в Джидді, Україна очікує долучення Сі Цзіньпіна до мирного саміту – ОП
Фото: ОП

Україна зацікавлена, щоб на мирному саміті на рівні глав держав, який планують провести до кінця року, був присутній і лідер Китаю Сі Дзінпін.

Джерело: глава ОПУ Андрій Єрмак, заступник глави МЗС Микола Точицький під час зустрічі з пресою після зустрічі політичних радників в Саудівській Аравії

Деталі: Єрмак розповів, що для партнерів України була несподіванкою активна участь китайського представника Лі Хуея в роботі зустрічі.

Пряма мова Єрмака: "Дуже важлива участь Китаю. Його представник не просто приїхав, але брав активну участь у розмовах, виступав. І після всього китайське МЗС випустило окреме повідомлення про нашу зустріч. Це дуже показово".

Деталі: За словами Єрмака, після зустрічі в СА, зараз планується наступна зустріч радників, після якої Україна прагне організувати Мирний саміт на рівні глав держав. На запитання "Української правди", чи очікує Україна участі в цьому заході і лідера Китаю, відповідь була ствердною.

Пряма мова Точицького: "Ми працюємо над цим. Очевидно, що коли ми працюємо з "глобальним Півднем", то ми б хотіли залучити до нашої роботи і таких потужних гравців, як лідер Китаю".

Деталі: Керівник ОПУ розповів, що за планом України, після саміту глав держав, мають почати роботи дев’ять окремих груп, які напрацьовуватимуть конкретне наповнення для реалізації дев’яти пунктів української формули миру.

Пряма мова Єрмака: "Після цього з напрацьованою аджендою по всіх перших 9-ти пунктах, групи зберуться на другий Мирний саміт, де уже і буде створений конкретний документ, який передбачний десятим пунктом формули "фіксація завершення війни".

Передісторія:

Теми: КитайвійнаРосія
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