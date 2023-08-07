Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Представник Китаю був активним в Джидді, Україна очікує долучення Сі Цзіньпіна до мирного саміту – ОП

Роман Романюк, Олександр ШумілінПонеділок, 7 серпня 2023, 17:10
Представник Китаю був активним в Джидді, Україна очікує долучення Сі Цзіньпіна до мирного саміту – ОП
Фото: ОП

Україна зацікавлена, щоб на мирному саміті на рівні глав держав, який планують провести до кінця року, був присутній і лідер Китаю Сі Дзінпін.

Джерело: глава ОПУ Андрій Єрмак, заступник глави МЗС Микола Точицький під час зустрічі з пресою після зустрічі політичних радників в Саудівській Аравії

Деталі: Єрмак розповів, що для партнерів України була несподіванкою активна участь китайського представника Лі Хуея в роботі зустрічі.

Пряма мова Єрмака: "Дуже важлива участь Китаю. Його представник не просто приїхав, але брав активну участь у розмовах, виступав. І після всього китайське МЗС випустило окреме повідомлення про нашу зустріч. Це дуже показово".

Реклама:

Деталі: За словами Єрмака, після зустрічі в СА, зараз планується наступна зустріч радників, після якої Україна прагне організувати Мирний саміт на рівні глав держав. На запитання "Української правди", чи очікує Україна участі в цьому заході і лідера Китаю, відповідь була ствердною.

Пряма мова Точицького: "Ми працюємо над цим. Очевидно, що коли ми працюємо з "глобальним Півднем", то ми б хотіли залучити до нашої роботи і таких потужних гравців, як лідер Китаю".

Деталі: Керівник ОПУ розповів, що за планом України, після саміту глав держав, мають почати роботи дев’ять окремих груп, які напрацьовуватимуть конкретне наповнення для реалізації дев’яти пунктів української формули миру.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Єрмака: "Після цього з напрацьованою аджендою по всіх перших 9-ти пунктах, групи зберуться на другий Мирний саміт, де уже і буде створений конкретний документ, який передбачний десятим пунктом формули "фіксація завершення війни".

Передісторія:

Теми: КитайвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Китай
Військові США відреагували на китайські та російські судна біля Аляски
Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT
Кулеба вважає "суперпроривом" участь Китаю в зустрічі щодо "формули миру" в Джидді
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: