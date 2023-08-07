Представник Китаю був активним в Джидді, Україна очікує долучення Сі Цзіньпіна до мирного саміту – ОП

Україна зацікавлена, щоб на мирному саміті на рівні глав держав, який планують провести до кінця року, був присутній і лідер Китаю Сі Дзінпін.

Джерело: глава ОПУ Андрій Єрмак, заступник глави МЗС Микола Точицький під час зустрічі з пресою після зустрічі політичних радників в Саудівській Аравії

Деталі: Єрмак розповів, що для партнерів України була несподіванкою активна участь китайського представника Лі Хуея в роботі зустрічі.

Пряма мова Єрмака: "Дуже важлива участь Китаю. Його представник не просто приїхав, але брав активну участь у розмовах, виступав. І після всього китайське МЗС випустило окреме повідомлення про нашу зустріч. Це дуже показово".

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Деталі: За словами Єрмака, після зустрічі в СА, зараз планується наступна зустріч радників, після якої Україна прагне організувати Мирний саміт на рівні глав держав. На запитання "Української правди", чи очікує Україна участі в цьому заході і лідера Китаю, відповідь була ствердною.

Пряма мова Точицького: "Ми працюємо над цим. Очевидно, що коли ми працюємо з "глобальним Півднем", то ми б хотіли залучити до нашої роботи і таких потужних гравців, як лідер Китаю".

Деталі: Керівник ОПУ розповів, що за планом України, після саміту глав держав, мають почати роботи дев’ять окремих груп, які напрацьовуватимуть конкретне наповнення для реалізації дев’яти пунктів української формули миру.

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Пряма мова Єрмака: "Після цього з напрацьованою аджендою по всіх перших 9-ти пунктах, групи зберуться на другий Мирний саміт, де уже і буде створений конкретний документ, який передбачний десятим пунктом формули "фіксація завершення війни".

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