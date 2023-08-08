Окупанти били по Запорізькій області: є загиблий і поранена

Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російських обстрілів Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Малашка: "Росіяни посилили обстріли Запорізького краю – за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах".



Деталі: У Новоданилівці з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим.

У результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки дістала поранення 83-річна жінка.

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Фото з telegram Малашка

Окупанти били з артилерії по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів.

Три ракетні удари прийшлися по Юльївці, авіаудари − по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, 4 БПЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю було 8 обстрілів з РСЗВ.



Загалом до ОВА надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.