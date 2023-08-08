Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты били по Запорожской области: есть погибший и раненая

Ирина БалачукВторник, 8 августа 2023, 08:52
Оккупанты били по Запорожской области: есть погибший и раненая
ФОТО ИЗ TELEGRAM МАЛАШКО

Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Запорожской области.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Малашко: "Россияне усилили обстрелы Запорожского края − за минувшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам".

Детали: В Новоданиловке из-под завалов разрушенного авиаударом дома достали тело погибшего 53-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим.

В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки получила ранения 83-летняя женщина. 

 
Фото из telegram Малашко

Оккупанты били из артиллерии по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней.

Три ракетных удара пришлись по Юльевке, авиаудары − по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, 4 БПЛА-атакам подверглись Гуляйполе и Гуляйпольское, а по Железнодорожному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью было 8 обстрелов из РСЗО.

Всего в ОВА поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Темы: Запорожская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Запорожская область
Россияне обстреляли Запорожскую область боеприпасами с химическим веществом
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Враг продолжает использовать учебные заведения для размещения личного состава – Генштаб
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: