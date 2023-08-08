Оккупанты били по Запорожской области: есть погибший и раненая

Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Запорожской области.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Малашко: "Россияне усилили обстрелы Запорожского края − за минувшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам".

Детали: В Новоданиловке из-под завалов разрушенного авиаударом дома достали тело погибшего 53-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим.

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В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки получила ранения 83-летняя женщина.

Фото из telegram Малашко

Оккупанты били из артиллерии по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней.

Три ракетных удара пришлись по Юльевке, авиаудары − по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, 4 БПЛА-атакам подверглись Гуляйполе и Гуляйпольское, а по Железнодорожному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью было 8 обстрелов из РСЗО.

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Всего в ОВА поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.