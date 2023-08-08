Оккупанты били по Запорожской области: есть погибший и раненая
Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Запорожской области.
Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram
Прямая речь Малашко: "Россияне усилили обстрелы Запорожского края − за минувшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам".
Детали: В Новоданиловке из-под завалов разрушенного авиаударом дома достали тело погибшего 53-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим.
В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки получила ранения 83-летняя женщина.
Оккупанты били из артиллерии по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней.
Три ракетных удара пришлись по Юльевке, авиаудары − по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, 4 БПЛА-атакам подверглись Гуляйполе и Гуляйпольское, а по Железнодорожному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью было 8 обстрелов из РСЗО.
Всего в ОВА поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.