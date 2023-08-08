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На Заході не квапляться з F-16 для України через страх перед РФ — генерал Брідлав

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 22:18
На Заході не квапляться з F-16 для України через страх перед РФ — генерал Брідлав
Філіп Брідлав, фото: Getty Images

Колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав вважає, що підготовка до навчань українських льотчиків на винищувачах F-16 уповільнюється, бо деякі країни бояться провокувати Росію, політика залякування якої показала свою ефективність.

Джерело: коментар Брідлава "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Брідлава: "Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що пан Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 – це якраз той випадок".

Деталі: За словами американського генерала у відставці, багато країн уже готові почати навчання українців на F-16 – були розроблені попередні плани, але "основне уповільнення цього процесу відбувається всередині" США.

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Він додав, що в питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування Заходу показала неабияку ефективність.

"Сухопутні війська пана Путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. І це те, над чим він (Путін. – Ред.) наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як відправлення F-16", – додав екскомандувач сил НАТО в Європі.

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Теми: ЗахідУкраїназброявійна
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