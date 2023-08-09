Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ мали успіх у районі трьох селищ на півдні, закріплюються – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 серпня 2023, 09:30
ЗСУ мали успіх у районі трьох селищ на півдні, закріплюються – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Сили оборони мали частковий успіх в напрямку трьох населених пунктів Запорізької та Донецької областей – закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення  наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

В напрямку Урожайного (Донецька область, на межі з Запорізькою - ред.), Приютного (Запорізька область, на межі з Донецькою - ред.) та Вербового (Запорізька область - ред.) мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

… На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах". 

Деталі: Генштаб повідомляє, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. 

За інформацією Генштабу, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, однак продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

Приютне, Запорізька область, межа з Донецькою
Приютне, Запорізька область, межа з Донецькою
скрін з мапи deepstate
Урожайне, Донеччина, межа з Запорізькою
Урожайне, Донеччина, межа з Запорізькою
Вербове, Запорізька область
Вербове, Запорізька область
Бахмут та південніші населені пункти, де наступають Сили оборони
Бахмут та південніші населені пункти, де наступають Сили оборони

Теми: контрнаступЗапорізька областьДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
контрнаступ
Міноборони про "рейд через Дніпро": Не підтверджуємо станом на зараз
На Заході вже не чекають прориву України на фронті до холодів і побоюються звинувачень – ЗМІ
Спецпризначенці ГУР просуваються на Херсонщині − розвідка
Останні новини
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
Усі новини...
Реклама: