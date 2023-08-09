ЗСУ мали успіх у районі трьох селищ на півдні, закріплюються – Генштаб

Сили оборони мали частковий успіх в напрямку трьох населених пунктів Запорізької та Донецької областей – закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

В напрямку Урожайного (Донецька область, на межі з Запорізькою - ред.), Приютного (Запорізька область, на межі з Донецькою - ред.) та Вербового (Запорізька область - ред.) мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

… На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: Генштаб повідомляє, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського.

За інформацією Генштабу, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, однак продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

Приютне, Запорізька область, межа з Донецькою скрін з мапи deepstate

Урожайне, Донеччина, межа з Запорізькою

Вербове, Запорізька область