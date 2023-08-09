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ЗСУ мали успіх у районі трьох селищ на півдні, закріплюються – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 серпня 2023, 09:30
ЗСУ мали успіх у районі трьох селищ на півдні, закріплюються – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Сили оборони мали частковий успіх в напрямку трьох населених пунктів Запорізької та Донецької областей – закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення  наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

В напрямку Урожайного (Донецька область, на межі з Запорізькою - ред.), Приютного (Запорізька область, на межі з Донецькою - ред.) та Вербового (Запорізька область - ред.) мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

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… На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах". 

Деталі: Генштаб повідомляє, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. 

За інформацією Генштабу, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, однак продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

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Бахмут та південніші населені пункти, де наступають Сили оборони
Бахмут та південніші населені пункти, де наступають Сили оборони

Теми: контрнаступЗапорізька областьДонецька областьвійна
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