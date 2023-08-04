Новий випуск "УП.Чат": скандали "слуг", проблеми з аптечками ЗСУ, напруга між Україною та Польщею
П'ятниця, 4 серпня 2023, 18:46
Учасники нового випуску "УП.Чат" обговорили:
- Чому після відпочинку за кордоном під час війни "слуга народу" Юрій Арістов втратив мандат, а Богдан Торохтій ні?
- Для чого влада говорить про можливість виборів під час війни, якщо Конституція їх проведення за таких умов не передбачає?
- Яку відповідальність має понести Командування Медичних сил ЗСУ за неякісні аптечки для фронту та перешкоджання у наданні права парамедикам переливати кров на етапі евакуації поранених?
Деталі: У розмові взяли участь головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, її заступник Євген Будерацький, журналістка УП Софія Середа та воєнкор проєкту Bihus.info Анна Калюжна.