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Новий випуск "УП.Чат": скандали "слуг", проблеми з аптечками ЗСУ, напруга між Україною та Польщею

"Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 18:46
Новий випуск УП.Чат: скандали слуг, проблеми з аптечками ЗСУ, напруга між Україною та Польщею
Фото: УП

Учасники нового випуску "УП.Чат" обговорили: 

Деталі: У розмові взяли участь головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, її заступник Євген Будерацький, журналістка УП Софія Середа та воєнкор проєкту Bihus.info Анна Калюжна.   

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Теми: арміяПольща
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