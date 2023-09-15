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Шойгу заявив, що у ВМФ Росії до кінця року надійдуть 12 кораблів

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 14:03
Шойгу заявив, що у ВМФ Росії до кінця року надійдуть 12 кораблів
Російські кораблі. Фото РИА Новости

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Військово-морський флот Росії до кінця 2023 року отримає 12 кораблів.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Шойгу: "Цього року в експлуатацію вже прийнято два кораблі, до кінця року надійдуть ще 12. Серед них фрегат "Адмірал Головко", ракетний підводний човен стратегічного призначення "Император Александр III", атомний підводний крейсер "Красноярск"".

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Деталі: Шойгу заявив, що за останні 10 років ВМФ Росії поповнився більш ніж 50 кораблями.

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Теми: РосіяморякиЗбройні сили
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