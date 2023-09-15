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Шойгу заявил, что в ВМФ России до конца года поступят 12 кораблей

Ирина БалачукПятница, 15 сентября 2023, 14:03
Шойгу заявил, что в ВМФ России до конца года поступят 12 кораблей
Российские корабли. Фото РИА Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Военно-морской флот России до конца 2023 года получит 12 кораблей.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шойгу: "В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск"".

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Детали: Шойгу заявил, что за последние 10 лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.

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Темы: РосcияморякиВооруженные силы
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