Освобождение Андреевки: штурмовики 3-й бригады показали уникальные кадры с GoPro
Суббота, 16 сентября 2023, 14:14
Бойцы третьей Отдельной штурмовой бригады опубликовали новые кадры операции по освобождению Андреевки в Бахмутском районе Донецкой области.
Источник: 3-я ОШБр в Telegram
Дословно: "Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, который кишит россиянами".
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Детали: На видео зафиксированы наступательные действия бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады.
Кадры с сожженными деревьями и разрушенными до основания домами свидетельствуют, что враг сравнял этот населенный пункт с землей.
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Предыстория:
- 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.
- Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".
- 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.
- Третья штурмовая бригада обнародовала видео зачистки Андреевки: ее бойцы подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.