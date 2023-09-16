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Освобождение Андреевки: штурмовики 3-й бригады показали уникальные кадры с GoPro

Валентина РоманенкоСуббота, 16 сентября 2023, 14:14
Освобождение Андреевки: штурмовики 3-й бригады показали уникальные кадры с GoPro
скриншот

Бойцы третьей Отдельной штурмовой бригады опубликовали новые кадры операции по освобождению Андреевки в Бахмутском районе Донецкой области.

Источник: 3-я ОШБр в Telegram

Дословно: "Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, который кишит россиянами".

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Детали: На видео зафиксированы наступательные действия бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

Кадры с сожженными деревьями и разрушенными до основания домами свидетельствуют, что враг сравнял этот населенный пункт с землей.

ВИДЕО ДНЯ

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Предыстория:

  • 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.  
  • Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".
  • 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.
  • Третья штурмовая бригада обнародовала видео зачистки Андреевки: ее бойцы подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового бата объявил ультиматум врагу: плен или смерть.

Темы: БахмутАзоввойна
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