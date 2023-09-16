Освобождение Андреевки: штурмовики 3-й бригады показали уникальные кадры с GoPro

Бойцы третьей Отдельной штурмовой бригады опубликовали новые кадры операции по освобождению Андреевки в Бахмутском районе Донецкой области.

Источник: 3-я ОШБр в Telegram

Дословно: "Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, который кишит россиянами".

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Детали: На видео зафиксированы наступательные действия бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

Кадры с сожженными деревьями и разрушенными до основания домами свидетельствуют, что враг сравнял этот населенный пункт с землей.

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