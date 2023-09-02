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Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну

Роман ПетренкоСубота, 2 вересня 2023, 12:33
Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну
фото: цска

Російські хокеїсти ЦСКА вийшли на лід московського стадіону із символом Z та у формі зі знаками воєнізованих формувань окупантів, які воюють в Україні.

Джерело: ЦСКА

Деталі: У ЦСКА повідомили, що передматчеву розкатку провели "у спеціальній формі".

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Дослівно: "Вона присвячена доблесним бійцям із військової організації "Еспаньола", які самовіддано захищають нашу Батьківщину на найгарячіших ділянках фронту, не шкодуючи свого здоров'я та ризикуючи своїми життями.

"Еспаньола" - унікальне формування, в лавах якого борються спортивні фанати з усієї Росії"

Деталі: Символічне вкидання шайби перед матчем зробив командир терористичного батальйону з позивним "Іспанець".

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Довідково: За даними видання "Черта", батальйон "Еспаньола" пов'язаний з колишнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим і "Единой Россией".

Теми: Росіяпропагандавійнаспорт
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