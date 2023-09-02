Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну
Російські хокеїсти ЦСКА вийшли на лід московського стадіону із символом Z та у формі зі знаками воєнізованих формувань окупантів, які воюють в Україні.
Джерело: ЦСКА
Деталі: У ЦСКА повідомили, що передматчеву розкатку провели "у спеціальній формі".
Дослівно: "Вона присвячена доблесним бійцям із військової організації "Еспаньола", які самовіддано захищають нашу Батьківщину на найгарячіших ділянках фронту, не шкодуючи свого здоров'я та ризикуючи своїми життями.
"Еспаньола" - унікальне формування, в лавах якого борються спортивні фанати з усієї Росії"
Деталі: Символічне вкидання шайби перед матчем зробив командир терористичного батальйону з позивним "Іспанець".
Довідково: За даними видання "Черта", батальйон "Еспаньола" пов'язаний з колишнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим і "Единой Россией".