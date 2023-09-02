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На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили 289 осіб

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 22:23
На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили 289 осіб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За добу на Таврійському напрямку Сили оборони знищили, поранили або взяли в полон 289 окупантів та знищили 32 одиниці військової техніки ворога.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань.

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За останню добу втрати ворога склали 289 осіб (безповоротні - 77, поранені - 208, полон - 4)".

Деталі: Також було знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 10 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 ППО, 1 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Крім того, захисники знищили 5 складів боєприпасів ворога.

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Теми: війнаЗбройні сили
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