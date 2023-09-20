Шуфрича зняли з посади голови комітету свободи слова: хто його замінить
Верховна Рада зняла підозрюваного в держзраді нардепа Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко в соцмережах
Деталі: "За" проголосували 258 нардепів.
При цьому Шуфрич залишається одним з трьох членів цього комітету.
Наразі в.о. голови парламентського комітету зі свободи слова буде Євген Брагар.
За словами Железняка, пропозицію про постійного голову чекатимуть на наступному тижні.
Що передувало: Спікер парламенту Руслан Стефанчук та його віцеспікери зареєстрували у Раді проєкт постанови про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова "внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків". Як відомо, Шуфричу оголосили підозру в держзраді. Суд відправив нардепа під варту на два місяці без права внесення застави.
Передісторія:
- 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата.
- Перед цим Брагар заступився за водія автобуса, який відмовився вимкнути російську стрічку на прохання пасажирів і нахамив їм.