Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шуфрича зняли з посади голови комітету свободи слова: хто його замінить

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 14:34
Шуфрича зняли з посади голови комітету свободи слова: хто його замінить
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада зняла підозрюваного в держзраді нардепа Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко в соцмережах

Деталі: "За" проголосували 258 нардепів.

Реклама:

При цьому Шуфрич залишається одним з трьох членів цього комітету.

Наразі в.о. голови парламентського комітету зі свободи слова буде Євген Брагар.

За словами Железняка, пропозицію про постійного голову чекатимуть на наступному тижні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Спікер парламенту Руслан Стефанчук та його віцеспікери зареєстрували у Раді проєкт постанови про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова "внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків". Як відомо, Шуфричу оголосили підозру в держзраді. Суд відправив нардепа під варту на два місяці без права внесення застави.

Передісторія:

  • 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата.
  • Перед цим Брагар заступився за водія автобуса, який відмовився вимкнути російську стрічку на прохання пасажирів і нахамив їм.

Теми: ШуфричВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Шуфрич
Рада планує забрати в Шуфрича комітет свободи слова – проєкт постанови
ВР знайде механізми зняти Шуфрича з посади голови комітету – Корнієнко
Суд відправив Шуфрича на 2 місяці у СІЗО без можливості внесення застави
Останні новини
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
Усі новини...
Реклама: