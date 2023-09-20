Шуфрича зняли з посади голови комітету свободи слова: хто його замінить

Верховна Рада зняла підозрюваного в держзраді нардепа Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко в соцмережах

Деталі: "За" проголосували 258 нардепів.

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При цьому Шуфрич залишається одним з трьох членів цього комітету.

Наразі в.о. голови парламентського комітету зі свободи слова буде Євген Брагар.

За словами Железняка, пропозицію про постійного голову чекатимуть на наступному тижні.

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Що передувало: Спікер парламенту Руслан Стефанчук та його віцеспікери зареєстрували у Раді проєкт постанови про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова "внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків". Як відомо, Шуфричу оголосили підозру в держзраді. Суд відправив нардепа під варту на два місяці без права внесення застави.

Передісторія: