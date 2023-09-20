Шуфрича сняли с должности главы комитета свободы слова: кто его заменит

Верховная Рада сняла подозреваемого в госизмене нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко в соцсетях

Детали: "За" проголосовали 258 нардепов.

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При этом Шуфрич остается одним из трех членов этого комитета.

Сейчас и.о. председателя парламентского комитета по свободе слова будет Евгений Брагар.

По словам Железняка, предложения о постоянном председателе будут ждать на следующей неделе.

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Что предшествовало: Спикер парламента Руслан Стефанчук и его вице-спикеры зарегистрировали в Раде проект постановления об отзыве Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова "вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей". Как известно, Шуфричу объявили подозрение в госизмене. Суд отправил нардепа под стражу на два месяца без права внесения залога.

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