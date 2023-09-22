Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія виводить у Чорне море більше прикордонних суден, ніж бойових кораблів

Олена РощінаП'ятниця, 22 вересня 2023, 11:54
Росія виводить у Чорне море більше прикордонних суден, ніж бойових кораблів
Патрульний корабель "Василий Быков" ЧФ РФ, архівне фото Міноборони Росії

В акваторії Чорного моря більше місяця спостерігається перевага російських прикордонних кораблів над представниками військово-морського флоту Чорноморського флоту Росії. 

Джерело: речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі проєкту "Свобода. Ранок" на "Радіо Свобода"

Пряма мова: "По факту бачимо, що понад місяць прикордонників в морі більше, ніж представників військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Якщо тих зазвичай більше 10 одиниць навколо Керченської протоки, навколо так званого Керченського мосту, то бойових кораблів ми бачили більше лише один раз. Під час наших навчань "Сі Бриз". В останній день вони вивели 15 бойових одиниць в море і швиденько їх завели назад".

Реклама:

Деталі: Речник ВМС ЗСУ зазначив, що зазвичай прикордонні судна дислокуються навколо Керченської протоки.

Він наголосив, що зараз російські кораблі намагаються триматися східної та північно-східної частини Чорного моря, тобто ближче до своїх офіційно визнаних берегів та Керченської протоки.

Пряма мова: "Слід зазначити, що вони не так часто стали виходити в море. Зараз їх немає в південно-західній частині Чорного моря. Наприклад, зараз три одиниці в морі. Якщо ви пам'ятаєте, їх раніше було набагато більше. Носіїв взагалі немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Чи це стало результатом постійної роботи? Найімовірніше, так. Ми не можемо напевно це стверджувати, бо сказати, що в голові у російських тактиків, ми не можемо".

Передісторія: 

Теми: Чорне мореРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Чорне море
Жага до життя. Історія спецпризначенця ГУР, який випав із човна і 14 годин плив у відкритому морі
З’явилися фото ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону"
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське – речник ВМС
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: