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Росія виводить у Чорне море більше прикордонних суден, ніж бойових кораблів

Олена РощінаП'ятниця, 22 вересня 2023, 11:54
Росія виводить у Чорне море більше прикордонних суден, ніж бойових кораблів
Патрульний корабель "Василий Быков" ЧФ РФ, архівне фото Міноборони Росії

В акваторії Чорного моря більше місяця спостерігається перевага російських прикордонних кораблів над представниками військово-морського флоту Чорноморського флоту Росії. 

Джерело: речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі проєкту "Свобода. Ранок" на "Радіо Свобода"

Пряма мова: "По факту бачимо, що понад місяць прикордонників в морі більше, ніж представників військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Якщо тих зазвичай більше 10 одиниць навколо Керченської протоки, навколо так званого Керченського мосту, то бойових кораблів ми бачили більше лише один раз. Під час наших навчань "Сі Бриз". В останній день вони вивели 15 бойових одиниць в море і швиденько їх завели назад".

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Деталі: Речник ВМС ЗСУ зазначив, що зазвичай прикордонні судна дислокуються навколо Керченської протоки.

Він наголосив, що зараз російські кораблі намагаються триматися східної та північно-східної частини Чорного моря, тобто ближче до своїх офіційно визнаних берегів та Керченської протоки.

Пряма мова: "Слід зазначити, що вони не так часто стали виходити в море. Зараз їх немає в південно-західній частині Чорного моря. Наприклад, зараз три одиниці в морі. Якщо ви пам'ятаєте, їх раніше було набагато більше. Носіїв взагалі немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Чи це стало результатом постійної роботи? Найімовірніше, так. Ми не можемо напевно це стверджувати, бо сказати, що в голові у російських тактиків, ми не можемо".

Передісторія: 

Теми: Чорне мореРосіявійна
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