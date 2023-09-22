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Россия выводит в Черное море больше пограничных судов РФ, чем боевых кораблей

Елена РощинаПятница, 22 сентября 2023, 11:54
Россия выводит в Черное море больше пограничных судов РФ, чем боевых кораблей
Патрульный корабль "Василий Быков" ЧФ РФ, архивное фото Минобороны России

В акватории Черного моря больше месяца наблюдается преимущество российских пограничных кораблей над представителями военно-морского флота Черноморского флота России. 

Источник: спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире проекта "Свобода. Утро" на "Радио Свобода"

Прямая речь: "По факту видим, что более месяца пограничников в море больше, чем представителей военно-морского флота Черноморского флота РФ. Если тех обычно более 10 единиц вокруг Керченского пролива, вокруг так называемого Керченского моста, то боевых кораблей мы видели больше только один раз. Во время наших учений "Си Бриз". В последний день они вывели 15 боевых единиц в море и быстренько их завели обратно".

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Детали: Представитель ВМС ВСУ отметил, что обычно пограничные суда дислоцируются вокруг Керченского пролива.

Он отметил, что сейчас российские корабли пытаются держаться восточной и северо-восточной части Черного моря, то есть ближе к своим официально признанным берегам и Керченскому проливу.

Детали: "Следует отметить, что они не так часто стали выходить в море. Сейчас их нет в юго-западной части Черного моря. Например, сейчас три единицы в море. Если вы помните, их раньше было гораздо больше. Носителей вообще нет. 

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Стало ли это результатом постоянной работы? Скорее всего, да. Мы не можем наверняка это утверждать, потому что сказать, что в голове у российских тактиков, мы не можем".

Предыстория

Темы: Черное мореРосcиявойна
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