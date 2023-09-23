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Окупанти хочуть вивезти з Севастополя культурні цінності під приводом евакуації

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 20:31
Окупанти хочуть вивезти з Севастополя культурні цінності під приводом евакуації
Севастополь, ілюстративне фото: Anadolu Agency via Getty Images

Окупаційна влада Криму під приводом "евакуації населення" планує вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на сайт так званого "управління МНС Росії по Севастополю"

Деталі: На сайті так званого "МНС" виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – евакуація не лише населення, а й культурних цінностей.

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"Третє, найважливіше завдання цивільної оборони – евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони", – йдеться на сайті.

За даними представників "МНС" окупантів, завдання полягає у "плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів".

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Теми: СевастопольКримкультураРосія
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