Окупанти хочуть вивезти з Севастополя культурні цінності під приводом евакуації
Окупаційна влада Криму під приводом "евакуації населення" планує вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на сайт так званого "управління МНС Росії по Севастополю"
Деталі: На сайті так званого "МНС" виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – евакуація не лише населення, а й культурних цінностей.
"Третє, найважливіше завдання цивільної оборони – евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони", – йдеться на сайті.
За даними представників "МНС" окупантів, завдання полягає у "плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів".
Передісторія:
- 22 вересня стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.
- 23 вересня окупанти також заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.