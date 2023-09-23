Оккупанты хотят вывезти из Севастополя культурные ценности под предлогом эвакуации

Оккупационные власти Крыма под предлогом "эвакуации населения" планируют вывезти на территорию РФ культурные ценности из музеев Севастополя.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на сайт так называемого "управления МЧС России по Севастополю"

Детали: На сайте так называемого "МЧС" выложили напоминание для спасателей о том, что одна из их задач – эвакуация не только населения, но и культурных ценностей.

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"Третья, важнейшая задача гражданской обороны – эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", – говорится на сайте.

По данным представителей "МЧС" оккупантов, задача заключается в "планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов".

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