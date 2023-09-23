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Оккупанты хотят вывезти из Севастополя культурные ценности под предлогом эвакуации

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 20:31
Оккупанты хотят вывезти из Севастополя культурные ценности под предлогом эвакуации
Севастополь, иллюстративное фото: Anadolu Agency via Getty Images

Оккупационные власти Крыма под предлогом "эвакуации населения" планируют вывезти на территорию РФ культурные ценности из музеев Севастополя.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на сайт так называемого "управления МЧС России по Севастополю"

Детали: На сайте так называемого "МЧС" выложили напоминание для спасателей о том, что одна из их задач – эвакуация не только населения, но и культурных ценностей.

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"Третья, важнейшая задача гражданской обороны – эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", – говорится на сайте.

По данным представителей "МЧС" оккупантов, задача заключается в "планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 сентября стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.
  • 23 сентября оккупанты также заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.

Темы: СевастопольКрымкультураРосcия
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