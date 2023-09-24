З'явилася нова супутникова фотографія штабу Чорноморського флоту Росії після удару 

Атака України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, фото Крим. Реалії

З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту Росії після ракетного удару 22 вересня - на фото вже немає диму і чітко видно наслідки атаки.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Новий супутниковий знімок опублікував сервіс Planet.com.

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На фотографії видно пошкоджену будівлю штабу ЧФ РФ і місця влучання ракет.

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