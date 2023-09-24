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З'явилася нова супутникова фотографія штабу Чорноморського флоту Росії після удару 

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 05:34
З'явилася нова супутникова фотографія штабу Чорноморського флоту Росії після удару 
Атака України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, фото Крим. Реалії

З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту Росії після ракетного удару 22 вересня - на фото вже немає диму і чітко видно наслідки атаки.

Джерело: Радіо Свобода 

Деталі: Новий супутниковий знімок опублікував сервіс Planet.com.

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На фотографії видно пошкоджену будівлю штабу ЧФ РФ і місця влучання ракет.

 

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Теми: КримСевастопольвійнаракетний удар
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