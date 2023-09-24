З'явилася нова супутникова фотографія штабу Чорноморського флоту Росії після удару
Неділя, 24 вересня 2023, 05:34
З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту Росії після ракетного удару 22 вересня - на фото вже немає диму і чітко видно наслідки атаки.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Новий супутниковий знімок опублікував сервіс Planet.com.
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На фотографії видно пошкоджену будівлю штабу ЧФ РФ і місця влучання ракет.
Передісторія:
- Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
- Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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