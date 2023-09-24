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Появилась новая спутниковая фотография штаба Черноморского флота России после удара 

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 05:34
Появилась новая спутниковая фотография штаба Черноморского флота России после удара 
Атака Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе, фото Крым. Реалии

Появился новый спутниковый снимок штаба Черноморского флота России после ракетного удара 22 сентября - на фото уже нет дыма и четко видны последствия атаки.

Источник: Радио Свобода 

Детали: Новый спутниковый снимок опубликовал сервис Planet.com.

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На фотографии видно поврежденное здание штаба ЧФ РФ и места попадания ракет.

 

Предыстория:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

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Темы: КрымСевастопольвойнаракетный удар
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