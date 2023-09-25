В Севастополе снова взрывы: оккупанты говорят, что уничтожают остатки штаба ЧФ

В центральной части оккупированного Севастополя прогремели взрывы, оккупационные власти заявили, что это "контролируемые подрывы" остатков здания Черноморского флота РФ после ракетного удара украинских сил.

Источник: Крым.Реалии, так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев

Детали: Развожаев заявил, что звук, который слышали в городе, является следствием "запланированного демонтажа части аварийных конструкций на штабе ЧФ".

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Он также анонсировал новые взрывы в Севастополе: "очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций" в здании Черноморского флота РФ будет осуществлен в 11:25. По его словам, работы продлятся ориентировочно до 14.00.

Предыстория: Оккупанты ранее 23 сентября заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.

Позже была еще одна атака, Развожаев призывал людей не подходить к окнам и искать укрытия.

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