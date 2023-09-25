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В Севастополе снова взрывы: оккупанты говорят, что уничтожают остатки штаба ЧФ

Алена МазуренкоПонедельник, 25 сентября 2023, 12:04
В Севастополе снова взрывы: оккупанты говорят, что уничтожают остатки штаба ЧФ
скриншот

В центральной части оккупированного Севастополя прогремели взрывы, оккупационные власти заявили, что это "контролируемые подрывы" остатков здания Черноморского флота РФ после ракетного удара украинских сил.

Источник: Крым.Реалии, так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев

Детали: Развожаев заявил, что звук, который слышали в городе, является следствием "запланированного демонтажа части аварийных конструкций на штабе ЧФ".

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Он также анонсировал новые взрывы в Севастополе: "очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций" в здании Черноморского флота РФ будет осуществлен в 11:25. По его словам, работы продлятся ориентировочно до 14.00.

Предыстория: Оккупанты ранее 23 сентября заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.

Позже была еще одна атака, Развожаев призывал людей не подходить к окнам и искать укрытия.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Темы: Крымвзрыв
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