В Севастополе снова взрывы: оккупанты говорят, что уничтожают остатки штаба ЧФ
В центральной части оккупированного Севастополя прогремели взрывы, оккупационные власти заявили, что это "контролируемые подрывы" остатков здания Черноморского флота РФ после ракетного удара украинских сил.
Источник: Крым.Реалии, так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев
Детали: Развожаев заявил, что звук, который слышали в городе, является следствием "запланированного демонтажа части аварийных конструкций на штабе ЧФ".
Он также анонсировал новые взрывы в Севастополе: "очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций" в здании Черноморского флота РФ будет осуществлен в 11:25. По его словам, работы продлятся ориентировочно до 14.00.
Предыстория: Оккупанты ранее 23 сентября заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.
Позже была еще одна атака, Развожаев призывал людей не подходить к окнам и искать укрытия.
Напомним:
- Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
- К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.