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Пентагон поки не знає, чи живий командувач Чорноморського флоту РФ

Ірина БалачукП'ятниця, 29 вересня 2023, 08:32
Пентагон поки не знає, чи живий командувач Чорноморського флоту РФ
Командувач ЧФ РФ Віктор Соколов. Фото rg.ru

У Міністерстві оборони США наразі не готові підтверджувати чи спростовувати чутки про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова після українського удару по штабу окупантів у Севастополі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю Пентагону Сабріну Сінгх

Пряма мова Сінгх: "У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення (про ліквідацію Соколова внаслідок українського удару 22 вересня − ред.), але зараз нічого не можу підтвердити".

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Теми: ЧФ РосіїСША
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