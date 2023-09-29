Пентагон поки не знає, чи живий командувач Чорноморського флоту РФ
П'ятниця, 29 вересня 2023, 08:32
У Міністерстві оборони США наразі не готові підтверджувати чи спростовувати чутки про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова після українського удару по штабу окупантів у Севастополі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю Пентагону Сабріну Сінгх
Пряма мова Сінгх: "У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення (про ліквідацію Соколова внаслідок українського удару 22 вересня − ред.), але зараз нічого не можу підтвердити".
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Передісторія:
- Як відомо, невдовзі після удару по штабу у Севастополі з’явилися чутки, що загинув у тому числі командувач російського Чорноморського флоту.
- 25 вересня українські ССО оголосили, що внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.
- Після того у Росії показали відео з онлайн-нарадою нібито за участі Соколова, та відео, де він дає коментар, але дата зйомки невідома. Після появи цих відео у ССО сказали, що перевірять інформацію про загибель Соколова.
- Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував новину про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ.