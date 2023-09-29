Пентагон пока не знает, жив ли командующий Черноморского флота РФ

В Министерстве обороны США пока не готовы подтверждать или опровергать слухи о ликвидации командующего Черноморского флота России Виктора Соколова после украинского удара по штабу оккупантов в Севастополе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх

Прямая речь Сингх: "У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения (о ликвидации Соколова в результате украинского удара 22 сентября − ред.), но сейчас ничего не могу подтвердить".

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