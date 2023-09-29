Пентагон пока не знает, жив ли командующий Черноморского флота РФ
Пятница, 29 сентября 2023, 08:32
В Министерстве обороны США пока не готовы подтверждать или опровергать слухи о ликвидации командующего Черноморского флота России Виктора Соколова после украинского удара по штабу оккупантов в Севастополе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх
Прямая речь Сингх: "У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения (о ликвидации Соколова в результате украинского удара 22 сентября − ред.), но сейчас ничего не могу подтвердить".
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Предыстория:
- Как известно, вскоре после удара по штабу в Севастополе появились слухи, что погиб в том числе командующий российского Черноморского флота.
- 25 сентября украинские ССО объявили, что в результате атаки погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.
- После того в России показали видео с онлайн-совещанием якобы с участием Соколова, и видео, где он дает комментарий, но дата съемки неизвестна.
- После появления этих видео в ССО сказали, что проверят информацию о гибели Соколова.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг новость о ликвидации командующего Черноморского флота РФ.