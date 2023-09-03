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Зеленський поговорив із Макроном про пакети допомоги і безпеку Одещини

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 вересня 2023, 16:43
Зеленський поговорив із Макроном про пакети допомоги і безпеку Одещини
Зеленський і Макрон, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої йшлося про оборонні пакети для України, забезпечення функціонування "зернового коридору" та посилення безпеки Одеської області.

Джерело: Зеленський у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський розповів, що вони з Макроном обговорили, зокрема, наступні оборонні пакети для України.

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Також під час переговорів було домовлено про участь Франції й французьких компаній у Форумі оборонних індустрій.

Окремо обговорили забезпечення функціонування "зернового коридору" та посилення безпеки Одеської області.

Крім того, Зеленський з Макроном домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7.

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Дослівно Зеленський: "Особливо подякував Франції за лідерство в реалізації Формули миру. Ми обговорили Глобальний саміт миру, до якого необхідно залучити якнайбільшу кількість країн, особливо тих, що розташовані за межами Європи".

Що передувало: Наприкінці серпня Макрон зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Під час зустрічі обговорювали подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та український експорт зерна до країн Африки і за її межами.

Перед цим посол України у Франції Вадим Омельченко анонсував подальші партії далекобійних ракет SCALP від Парижа.

Теми: ЗеленськийМакрондопомога Україні
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