Партнери вже надали Україні військової допомоги на 100 мільярдів доларів – Резніков

Міжнародні партнери за час повномасштабного вторгнення вже надали Україні військову допомогу на суму близько 100 мільярдів доларів, з них майже 60 мільярдів – лише від США.

Джерело: міністр оброни Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу

Пряма мова: "Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення".

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Деталі: Резніков уточнив, що це гроші на озброєння та військову техніку.

"Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США – більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите скільки це трильйонів гривень", - сказав він.