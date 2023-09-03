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Партнеры уже предоставили Украине военной помощи на 100 миллиардов долларов – Резников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 17:26
Партнеры уже предоставили Украине военной помощи на 100 миллиардов долларов – Резников
Алексей Резников, фото Getty Images

Международные партнеры за время полномасштабного вторжения уже предоставили Украине военную помощь на сумму около 100 миллиардов долларов, из них почти 60 миллиардов – только от США.

Источник: министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу

Прямая речь: "Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже под 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения".

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Детали: Резников уточнил, что это деньги на вооружение и военную технику.

"Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов. Только от США – более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен", – сказал он.

Темы: помощь УкраинеРезников
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